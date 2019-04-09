СЕГОДНЯ 17:38 2019-04-09T18:17:50+03:00

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Президент РФ Владимир Путин назвал очевидным результаты расследования комиссии спецпрокурора Соединенных Штатов Роберта Мюллера. По словам российского лидера расследование вмешательства России в президентские выборы США является элементом внутриполитической борьбы.

«Мы изначально говорили, что вот эта пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдет, потому что лучше нас этого никто не знает. Россия не вмешивалась ни в какие выборы в США, это первое. А второе, не было никакого сговора, который господин Мюллер искал, между Трампом и Россией» - сказал Путин, выступая на V Международном арктическом форуме во вторник, 9 апреля

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702141" frameborder="0"></iframe> Путин прокомментировал итоги расследования Мюллера: «Гора родила мышь».

Глава государства назвал расследование «полным бредом», который был рассчитан только на внутреннюю аудиторию и использовался во внутриполитической борьбе в самих США.

По словам российского президента из-за того, что расследование было атакой на главу Соединенных Штатов и элементом кризиса политической системы его результаты были «как "гора родила мышь", что называется, это было для нас понятным заранее». «Я все время вам об этом говорил», - заключил он.

Напомним, 22 марта, как писал сайт kp.ru, было завершено начатое в мае позапрошлого года расследование приписываемого России «вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года. Мюллер пришел к выводу, что Трамп вообще не совершал никаких действий, которые можно было бы расценивать как воспрепятствование правосудию.

ИСТОЧНИК KP.RU