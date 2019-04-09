Британская Палата общин одобрила законопроект об отсрочке Brexit

СЕГОДНЯ 03:36 2019-04-09T03:54:46+03:00

Законопроект обязывает правительство Великобритании просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник парламент обсудит предложения Мэй по вопросу о сроках переноса выхода страны из ЕС

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Поздно вечером в понедельник, 8 апреля, Палата общин британского парламента окончательно одобрила законопроект об отсрочке выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

До этого депутаты нижней палаты приняли внесенные ранее в тот же день поправки Палаты лордов, после чего документ, обязывающий правительство страны просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения, был снова передан в Палату общин.

Таким образом, законопроект был принят обеими палатами британского парламента, потом получил королевскую санкцию и приобрел статус закона. Об этом говорится в сообщении на странице нижней палаты в Twitter.

Отмечается, что во вторник парламент обсудит предложения правительства премьера Терезы Мэй по вопросу о сроках переноса выхода страны из Евросоюза.

Как писал сайт kp.ru, на днях Мэй написала председателю ЕС Дональду Туску письмо с просьбой о новой отсрочке Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU