Британская Палата общин одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Поздно вечером в понедельник, 8 апреля, Палата общин британского парламента окончательно одобрила законопроект об отсрочке выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.
До этого депутаты нижней палаты приняли внесенные ранее в тот же день поправки Палаты лордов, после чего документ, обязывающий правительство страны просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения, был снова передан в Палату общин.
Таким образом, законопроект был принят обеими палатами британского парламента, потом получил королевскую санкцию и приобрел статус закона. Об этом говорится в сообщении на странице нижней палаты в Twitter.
Отмечается, что во вторник парламент обсудит предложения правительства премьера Терезы Мэй по вопросу о сроках переноса выхода страны из Евросоюза.
Как писал сайт kp.ru, на днях Мэй написала председателю ЕС Дональду Туску письмо с просьбой о новой отсрочке Brexit.
ИСТОЧНИК KP.RU
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