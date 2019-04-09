2019-04-09T03:54:46+03:00
Политика

Британская Палата общин одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Во вторник парламент обсудит предложения Мэй по вопросу о сроках переноса выхода страны из ЕС
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Законопроект обязывает правительство Великобритании просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашенияЗаконопроект обязывает правительство Великобритании просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Поздно вечером в понедельник, 8 апреля, Палата общин британского парламента окончательно одобрила законопроект об отсрочке выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

До этого депутаты нижней палаты приняли внесенные ранее в тот же день поправки Палаты лордов, после чего документ, обязывающий правительство страны просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения, был снова передан в Палату общин.

Таким образом, законопроект был принят обеими палатами британского парламента, потом получил королевскую санкцию и приобрел статус закона. Об этом говорится в сообщении на странице нижней палаты в Twitter.

Отмечается, что во вторник парламент обсудит предложения правительства премьера Терезы Мэй по вопросу о сроках переноса выхода страны из Евросоюза.

Как писал сайт kp.ru, на днях Мэй написала председателю ЕС Дональду Туску письмо с просьбой о новой отсрочке Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Последствия Brexit: Британия выходит из ЕС»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24