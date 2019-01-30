Порошенко предложил выбирать между собой и Путиным

В момент выдвижения Петра Порошенко на второй срок (выборы президента Украины должны пройти 31 марта), на заднике сцены появился очень странный фотоплакат. На нем были изображены президенты Украины и России с надписью: «Или Порошенко или Путин». При этом, само мероприятие называлось «Мы идем своим путем».

С чего вдруг Порошенко не постеснялся использовать в своих предвыборных целях образ президента соседней страны (с которой Украина, кстати, чуть ли не воюет уже пятый год – по словам киевских политиков)? Такой вот «свой путь» оказался у Украины: противопоставление себя России — другой национальной идей все нет.

Порошенко предложил выбирать между собой и ПутинымФото: соцсети

И к ужасу киевских политтехнологов, «заставка с Путиным» вызвала резонанс больший, чем все унылое выступление старого-нового кандидата в президенты Порошенко. Все что он говорил, украинцы слышали миллион раз – вступление в Евросоюз в далеком 2023 году, «аграрное лидерство» и так далее. И Путин, тот самый Путин, которого на Украине поминают чаще чем в России как виновного во всех абсолютно бедах Киева на 100 лет вперед, как-то сразу затмил Петра Алексеевича. Окажись Владимир Владимирович в предвыборном бюллетене на выборах президента Украины, скорее всего (а многие соцопросы это подтверждают), он бы и победил.

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