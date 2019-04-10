Далай-лама в Индии попал в больницу
Живущий в изгнании духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV госпитализирован в Индии, сообщает газета сообщает The Hindu со ссылкой на его личного секретаря.
«Его Святейшество почувствовал некоторый дискомфорт в Дхарамсале. В качестве меры предосторожности мы отправились в Дели», - рассказал изданию представитель Далай-ламы.
По его словам, у 83-летнего духовного лидера буддистов врачи обнаружили легочную инфекцию, и ему придется провести несколько дней в одной из частных больниц в Нью-Дели. Секретарь также отметил, что состояние Далай-ламы стабильно, он получает необходимую медицинскую помощь.
Напомним, как писал сайт kp.ru, несмотря на почтенный возраст, опальный Далай-лама активно участвует в общественной жизни, много путешествует. Однажды он признался, что мечтает о переезде штаб-квартиры НАТО в Москву. По его мнению, это помогло бы россиянам и американцам лучше понять друг друга, сблизиться.
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ИСТОЧНИК KP.RU