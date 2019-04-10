2019-04-10T05:06:56+03:00
В мире

Далай-лама в Индии попал в больницу

По данным местных журналистов, у духовного лидера буддистов обнаружили легочную инфекцию
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Далай-лама XIVДалай-лама XIVФото: REUTERS
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Живущий в изгнании духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV госпитализирован в Индии, сообщает газета сообщает The Hindu со ссылкой на его личного секретаря.

«Его Святейшество почувствовал некоторый дискомфорт в Дхарамсале. В качестве меры предосторожности мы отправились в Дели», - рассказал изданию представитель Далай-ламы.

По его словам, у 83-летнего духовного лидера буддистов врачи обнаружили легочную инфекцию, и ему придется провести несколько дней в одной из частных больниц в Нью-Дели. Секретарь также отметил, что состояние Далай-ламы стабильно, он получает необходимую медицинскую помощь.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несмотря на почтенный возраст, опальный Далай-лама активно участвует в общественной жизни, много путешествует. Однажды он признался, что мечтает о переезде штаб-квартиры НАТО в Москву. По его мнению, это помогло бы россиянам и американцам лучше понять друг друга, сблизиться.

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В июне 2009 года Далай-лама XIV получил из рук парижского мэра Бертрана Деланоэ диплом почетного гражданина Парижа.

Такое внимание к опальному Святейшеству, которого китайские власти обвиняют в сепаратизме, вызвало гневную реакцию в Пекине (подробности).

КСТАТИ

Далай-лама XIV: Бывал я в России. Четки там у меня свистнули!

Наш специальный корреспондент Юрий СНЕГИРЕВ побывал на аудиенции у духовного лидера тибетских буддистов в изгнании. Все пути к Далай-ламе из Москвы ведут через неприметное индийское турагентство на Таганке (подробности)..

ИСТОЧНИК KP.RU

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