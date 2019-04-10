Россияне назвали сумму дохода, необходимого для достойной жизни

СЕГОДНЯ 06:30 2019-04-10T06:48:06+03:00

Россиянам для благополучной жизни в среднем достаточно ежемесячного дохода в размере 66 тысяч рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

Кроме того, опрос показал, что своей зарплатой довольны только 24% жителей крупных и средних городов России

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Жителям разных регионов страны задавали вопрос: «Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?»

Оказалось, что самые высокие запросы у москвичей, им нужно не менее 100 тысяч рублей, на втором месте – петербуржцы, которые назвали сумму в 91 тысячу рублей. А люди с самыми скромными потребностями живут в Чите (50 тысяч рублей), Улан-Уде (54 тысячи), Барнауле и Якутске (жители этих городов назвали желаемый ежемесячный доход в 55 тысяч рублей).

Кроме того, опрос показал, что своей зарплатой довольны только 24% жителей крупных и средних городов, 19% опрошенных надеются добиться достойного уровня дохода в ближайшие пять лет. А 48% граждан ответили, что им никогда не достичь желаемого.

Также в ходе исследования был определен перечень «благ», означающих для россиян достойную жизнь: собственное жильё и машина, возможность получать хорошее лечение и образование, полноценное питание. А еще – возможность посещать кафе и рестораны, театры и выставки, заниматься спортом и любимым делом, иметь интересную работу и путешествовать, пишет «Российская газета».

Напомним, на днях сайт kp.ru писал о вакансиях с зарплатой выше 500 тысяч рублей. Как выяснилось, больше всего работодатели готовы платить управленцам высшего звена и программистам.

ИСТОЧНИК KP.RU