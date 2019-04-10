Замглавы МВБ США подала в отставку вслед за своей начальницей

СЕГОДНЯ 06:54 2019-04-10T07:29:33+03:00

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Исполняющая обязанности заместителя министра внутренней безопасности США Клэр Грейди вслед за своей начальницей тоже подала прошение об отставке. Об этом сообщила руководившая ведомством Кирстьен Нильсен, которая сама со среды уже в МВБ не работает.

«Исполняющая обязанности заместителя министра Клэр Глэйди подала президенту прошение об отставке с завтрашнего дня (10 апреля)», - написала она в Twitter.

Таким образом, глава МВБ и ее заместитель уходят в отставку в один день. Нильсен отметила, что Грейди последние два года отлично служила министерству и была его «неоценимым» сотрудником.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на понедельник стало известно, что занимавшая должность главы американского МВБ чиновница, чью работу неоднократно критиковал президент Дональд Трамп, собирается уволиться.

Позже хозяин Белого дома сам объявил об отставке Кирстьен Нильсен, поблагодарив ее за службу. Кроме того, американский лидер сообщил, что уже нашел ей временную замену. Исполнять обязанности министра внутренней безопасности пока будет начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинэн.

ИСТОЧНИК KP.RU