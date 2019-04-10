2019-04-10T07:08:39+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 10 апреля 2019 года: воздух прогреется до +13

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 10 апреля 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В среду в столице будет довольно облачно и дождливоВ среду в столице будет довольно облачно и дождливоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода в Москве на 10 апреля 2019 года будет довольно дождливой. Осадки прогнозируются на протяжении практически всего дня, при этом небо будет закрыто облаками с редкими прояснениями.

Днем воздух прогреется до 11..13 градусов тепла, а в ночные часы столбики термометров окажутся в районе 3..5 градусов. Что касается ветра, то потоки западного направления разовьют скорость 5-10 метров в секунду с отдельными порывами до 15 м/с.

Синоптики Гидрометцентра уточняют, что атмосферное давление остановится на показателе 745 миллиметров ртутного столба, то есть в пределах нормы. Каких-либо аномалий в эту среду в столице не ожидается.

Сайт kp.ru писал о том, что, по прогнозам метеорологов от конца февраля, сугробы окончательно исчезнут с улиц города примерно к 20 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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