Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын провел расширенное заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи.
Мероприятие состоялось в минувший вторник, 9 апреля, во второй половине дня. В ходе обсуждения был утвержден доклад об исполнении государственного бюджета на 2018 год и госбюджете на 2019 год, который представят во время первой сессии депутатов Верховного народного собрания 14-го созыва в Пхеньяне. Также Ким Чен Ын указал на напряженность сложившейся ситуации и призвал сограждан опираться лишь на собственные силы.
"В соответствии с сегодняшней напряженной ситуацией высшие государственные деятели должны активнее проявлять ответственность и высокую степень инициативности, а также революционный дух опоры на собственные силы для самоотверженной борьбы с трудностями", -передает ЦТАК со ссылкой на северокорейского лидера.
Сайт kp.ru писал о том, что в Сеуле, тем временем, подумывают об организации новой встречи Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В конце апреля исполнится ровно год с момента проведения первого саммита двух лидеров.
Японские СМИ опубликовали кадры, на которых видно, как лидер КНДР затягивается сигаретой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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