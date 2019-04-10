Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи

СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-10T08:43:02+03:00

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Лидер КНДР Ким Чен Ын провел расширенное заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Мероприятие состоялось в минувший вторник, 9 апреля, во второй половине дня. В ходе обсуждения был утвержден доклад об исполнении государственного бюджета на 2018 год и госбюджете на 2019 год, который представят во время первой сессии депутатов Верховного народного собрания 14-го созыва в Пхеньяне. Также Ким Чен Ын указал на напряженность сложившейся ситуации и призвал сограждан опираться лишь на собственные силы.

"В соответствии с сегодняшней напряженной ситуацией высшие государственные деятели должны активнее проявлять ответственность и высокую степень инициативности, а также революционный дух опоры на собственные силы для самоотверженной борьбы с трудностями", -передает ЦТАК со ссылкой на северокорейского лидера.

Сайт kp.ru писал о том, что в Сеуле, тем временем, подумывают об организации новой встречи Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В конце апреля исполнится ровно год с момента проведения первого саммита двух лидеров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/694054" frameborder="0"></iframe> Японские СМИ опубликовали кадры, на которых видно, как лидер КНДР затягивается сигаретой.

ИСТОЧНИК KP.RU