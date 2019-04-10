В Сеуле допускают проведение новой встречи лидеров Южной Кореи и КНДР
В Сеуле допускают возможность проведения нового двустороннего саммита с участием лидеров Южной и Северной Корей Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. Встреча может состояться уже в конце апреля этого года.
"27 апреля исполнится ровно год с момента проведения первого саммита Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, и было бы символично, если бы два лидера встретились вновь и подвели итоги этого периода", - передает газета The Chosun Ilbo со ссылкой на источник в администрации южнокорейского президента.
Согласно данным собеседника издания, в ходе запланировано на 10 апреля двухдневного визита Мун Чжэ Ина в США может быть поднят также вопрос организации очередной встречи американского лидера Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Местом проведения саммита в таком случае станет приграничный пункт Пханмунджом.
Сайт kp.ru писал о том, что последняя февральская встреча президента лидеров КНДР и США во вьетнамском Ханое завершилась досрочно. Политики не смогли договориться, а потому разъехались, даже не подписав никакого соглашения.
Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.
ИСТОЧНИК KP.RU
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