В Сеуле допускают проведение новой встречи лидеров Южной Кореи и КНДР

СЕГОДНЯ 08:02 2019-04-10T08:02:35+03:00

Также может быть предложена организация очередного саммита США-Северная Корея

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В Сеуле допускают возможность проведения нового двустороннего саммита с участием лидеров Южной и Северной Корей Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. Встреча может состояться уже в конце апреля этого года.

"27 апреля исполнится ровно год с момента проведения первого саммита Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, и было бы символично, если бы два лидера встретились вновь и подвели итоги этого периода", - передает газета The Chosun Ilbo со ссылкой на источник в администрации южнокорейского президента.

Согласно данным собеседника издания, в ходе запланировано на 10 апреля двухдневного визита Мун Чжэ Ина в США может быть поднят также вопрос организации очередной встречи американского лидера Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Местом проведения саммита в таком случае станет приграничный пункт Пханмунджом.

Сайт kp.ru писал о том, что последняя февральская встреча президента лидеров КНДР и США во вьетнамском Ханое завершилась досрочно. Политики не смогли договориться, а потому разъехались, даже не подписав никакого соглашения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694586" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU