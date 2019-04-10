2019-04-10T11:03:23+03:00
Политика

Турция может заключить с Россией еще одну сделку по С-400

Турецкие власти готовы пойти на такие шаги, если США откажутся продать ЗРК Patriot
Марина ВЕНЦОВА
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Турция может заключить с Россией еще одну сделку по С-400Турция может заключить с Россией еще одну сделку по С-400Фото: Анна САДОВНИКОВА
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Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может заключить с Москвой еще одну сделку по поставкам ракетных систем С-400, если Соединенные Штаты откажутся продать им зенитно-ракетные комплексы Patriot.

«Если США не захотят продать нам Patriot, то завтра мы можем приобрести второй комплекс С-400, можем также закупить и другие системы ПВО", - сказал турецкий министр в интервью NTV.

При этом Чавушоглу отметил, что турецкие власти готовы будут обратиться к любой другой стране, если Вашингтон откажется поставить республике новейшие истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

Турция и Россия в 2016 году начали обсуждение договора на закупку ракетных комплексов С-400, позже российская сторона подтвердила заключение контракта. Как ранее писал сайт kp.ru, данное вооружение поставят Анкаре в июле 2019 года.

При этом США пытаются помешать покупке Турцией С-400. Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что указанный договор вызывает серьезную обеспокоенность Вашингтона.

Зачем Турции вдобавок с нашему С-400 американский «Патриот»?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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