В Турции заявили, что С-400 защитят страны ЕС и НАТО

СЕГОДНЯ 23:24 2019-04-06T23:24:26+03:00

Пресс-секретарь правящей турецкой партии Омер Челик подтвердил, что С-400 поставят Турции в июле этого года

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Российские ракетные системы С-400 защитят не только Турцию, но и страны Евросоюза и НАТО, заявил пресс-секретарь правящей турецкой партии Омер Челик.

По его словам, Турция находилась в поисках вариантов усиления своей противовоздушной обороны, так как условия по закупке американских Patriot не подошли Анкаре. Кроме того, как обратил внимание Челик, ранее Греция спокойно приобрела российские С-300, а Турция не может приобрети С-400 без проблем.

Он подтвердил, что С-400 поставят Анкаре в июле 2019 года. Пресс-секретарь также подчеркнул, что Турция является суверенным государством и не допустит навязывания чьего-либо мнения, передает агентство Sputnik.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2016 году Турция и Россия начали обсуждение договора на закупку комплексов С-400, позже российская сторона подтвердила заключение контракта.

При этом США пытаются помешать покупке Турцией С-400. Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что указанный договор вызывает серьезную обеспокоенность Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU