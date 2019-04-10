2019-04-10T11:17:03+03:00
Политика

Медведчук признал, что Украина не заинтересована в Минских соглашениях

Более того, Киеу не нужны даже люди, проживающие в Донбассе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинский политик Виктор Медведчук. Фото: Сергей Бобылев ТАССУкраинский политик Виктор Медведчук. Фото: Сергей Бобылев ТАСС
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Киев не заинтересован в выполнении условий Минских договоренностей. Более того, ему не нужны все те люди, что в настоящий момент проживают в Донбассе. Такое мнение высказал глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Он указал на то, что все заявления киевских властей относительно Минских соглашений выглядят как спекуляции, а потому не несут в себе абсолютно никакой конкретики.

"Мы видим, что вопрос заключается как раз в политической воле и политическом ресурсе украинской стороны. И Украина не должна исходить из того, что эти соглашения выполнит Россия", — сказал Медведчук в интервью телеканалу NewsOne.

Сайт kp.ru писал о том, что именно такой позиции - возложенное ответственности на Москву - и придерживается сейчас Киев. Так, например, министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявил, что Минские соглашения впали "в кому", и якобы именно Кремль должен исправлять данную ситуацию.

Виктор Баранец: Пушки отвести легко, сложнее с другими положениями минских договоренностей.Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец в эфире Радио "Комсомольская правда" - о том, какие трудности могут возникнуть при отводе в Донбассе тяжелой техники

ИСТОЧНИК KP.RU

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