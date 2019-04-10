Медведчук признал, что Украина не заинтересована в Минских соглашениях
Киев не заинтересован в выполнении условий Минских договоренностей. Более того, ему не нужны все те люди, что в настоящий момент проживают в Донбассе. Такое мнение высказал глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
Он указал на то, что все заявления киевских властей относительно Минских соглашений выглядят как спекуляции, а потому не несут в себе абсолютно никакой конкретики.
"Мы видим, что вопрос заключается как раз в политической воле и политическом ресурсе украинской стороны. И Украина не должна исходить из того, что эти соглашения выполнит Россия", — сказал Медведчук в интервью телеканалу NewsOne.
Сайт kp.ru писал о том, что именно такой позиции - возложенное ответственности на Москву - и придерживается сейчас Киев. Так, например, министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявил, что Минские соглашения впали "в кому", и якобы именно Кремль должен исправлять данную ситуацию.
Виктор Баранец: Пушки отвести легко, сложнее с другими положениями минских договоренностей.Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец в эфире Радио "Комсомольская правда" - о том, какие трудности могут возникнуть при отводе в Донбассе тяжелой техники
ИСТОЧНИК KP.RU
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