Свадебные фотографы назвали признаки скорого развода пары

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-10T12:23:38+03:00

У свадебных фотографов есть свои приметы, которые указывают на скорый развод пары Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Свадебные фотографы уверены, что есть целый ряд примет, которые указывают, что семейная жизнь пары будет короткой. Своими наблюдениями профессионалы делятся на Reddit, в итоге удалось выявить целый ряд признаков, указывающих, что жених и невеста не уживутся.

По мнению большинства самыми красноречивым признаком является постоянное молчание жениха или ссоры во время свадебной церемонии.

«Одна из пар ругалась всю свадьбу. Они даже почти не смотрели друг на друга. Нам даже пришлось фотошопить улыбку на лице жениха», — вспомнил один из фотографов.

Как правило такие пары редко существуют дольше одного года вместе. Еще одна традиция, которая не способствует сохранению семьи – это желание пары бросать друг в друга свадебный торт.

Невозможность прийти к единому мнению во время свадебной фотосессии – это тоже нехороший признак. На форуме можно найти примеры того, что супруги, которые не хотели уступать друг другу в выборе образов, разводились еще до того, как были обработаны снимки

Кстати, существуют даже «проклятые лужайки», если церемония проводится в таком месте, то пару ждет не самый прекрасный финал. Эта теория особенно заинтересовала пользователей, среди комментаторов даже нашелся человек, который устраивал свадьбу на данной лужайке и теперь он холостяк, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU