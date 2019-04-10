Эксперт предположил, что санкции США против Египта не принесут никаких результатов
Власти Египта получили угрозы со стороны США. В случае если первые продолжат закупать российские Су-35, то вторые введут соответствующие санкции. О последствиях предупредил госсекретарь Штатов Майк Помпео: «Мы ясно говорили, что такие закупки влекут применение санкций в соответствии с законом CAATSA в отношении властей».
Вашингтон обещает пристально следить за действиями не только Египта, но и Китая, Индии и Турции. Последние смогли отстоять свое право закупать российские ЗРК С-400.
- Скорее всего, Египет будет покупать то, что нужно армии и имеет хорошее соотношение цена-качество. В этом плане у российского вооружения нет равных. Особенно оружие важно в преддверии очередной войны на Ближнем Востоке, которая с каждым днем становится все вероятнее. А что касается американских санкций, то их для того и принимали, чтобы периодически угрожать то одной стране, то другой, - комментирует ФАН политолог Юрий Якорь.
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Египет не откажется от российских Су-35
Несмотря на обещанные Америкой санкции Египет вряд ли откажется от закупки российских истребителей. Такое мнение высказал авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич.
ИСТОЧНИК KP.RU