Эксперт предположил, что санкции США против Египта не принесут никаких результатов

СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-10T12:34:48+03:00

Угрозы Штатов из-за покупки российских Су-35 не что иное, как попытка давления, но она не окажется действенной

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Власти Египта получили угрозы со стороны США. В случае если первые продолжат закупать российские Су-35, то вторые введут соответствующие санкции. О последствиях предупредил госсекретарь Штатов Майк Помпео: «Мы ясно говорили, что такие закупки влекут применение санкций в соответствии с законом CAATSA в отношении властей».

Вашингтон обещает пристально следить за действиями не только Египта, но и Китая, Индии и Турции. Последние смогли отстоять свое право закупать российские ЗРК С-400.

- Скорее всего, Египет будет покупать то, что нужно армии и имеет хорошее соотношение цена-качество. В этом плане у российского вооружения нет равных. Особенно оружие важно в преддверии очередной войны на Ближнем Востоке, которая с каждым днем становится все вероятнее. А что касается американских санкций, то их для того и принимали, чтобы периодически угрожать то одной стране, то другой, - комментирует ФАН политолог Юрий Якорь.

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Египет не откажется от российских Су-35

Несмотря на обещанные Америкой санкции Египет вряд ли откажется от закупки российских истребителей. Такое мнение высказал авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич.

ИСТОЧНИК KP.RU