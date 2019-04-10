Зеленский намерен исключить Медведчука из переговоров по Донбассу
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае своей победы на выборах планирует исключить председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука из переговорного процесса по Донбассу. Об этом сообщили члены команды шоумена Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев.
По их словам, политик собирается выйти на прямые переговоры с Россией при участии международных партнёров. Так, например, к нормандскому формату будут подключены Соединенные Штаты и Великобритания. Более того, штаб Зеленского уже сейчас занимается подготовкой его визитов к канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Франции Эммануэлю Макрону и американскому лидеру Дональду Трампу.
Что касается переговоров с властями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, то их кандидат в президенты вести не намерен, передает портал "Лига".
К слову, ранее сам Медведчук признал, что Киев просто не заинтересован в выполнении минских договоренностей, и судьба жителей Донбасса руководство страны также не волнует, сообщает сайт kp.ru.
Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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