Астрономы показали первое в мире фото Черной дыры

СЕГОДНЯ 16:32 2019-04-10T16:52:30+03:00

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Астрономы-физики c помощью телескопа Event Horizon Telescope получили первые изображения так называемой "тени" черной дыры в центре Млечного Пути и галактики M87. Об этом ученые рассказали на пресс-конференции в стенах штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе.

- Я никогда не верил в то, что черная дыра в галактике M87 обладает столь большими размерами, как показывали наши расчеты. Кольцо огня порождено огромной силой гравитации этого объекта, - пояснил ученый Хайно Фальке из нидерландского университета Неймегена.

К слову, на сегодняшний день большинство астрономов уверено, что в центре всех галактик обитают сверхмассивные черные дыры – объекты массой в миллионы и миллиарды Солнц. Они непрерывно захватывают и поглощают материю, часть которой "пережевывается" черной дырой и выбрасывается в виде джетов – тонких пучков плазмы, сообщает.

В проект под названием Event Horizon Telescope входят восемь обсерваторий по всему миру. Они, по словам астронома Майкла Бремера, все вместе действуют как один мощнейший телескоп диаметром 10 тысяч километров.

Главная цель этого масштабного проекта заключается в том, чтобы "подобраться" к горизонту событий черной дыры Sgr A*, которая располагается в центре Млечного Пути, и всесторонне изучить ее свойства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в среду, 10 апреля, в 16:00 «Комсомолка» и телеканал «Наука» начали прямую трансляцию снимков циклопического объекта. Зрители увидят поверхность чёрной дыры. Ее название Стрелец А. Это объект циклопической массы, расположенный в 26 000 световых лет от Земли. Его радиус - 13 миллионов километров.

Презентация снимков чёрной дыры: прямая трансляция.Реальные фото чёрных дыр - вот что в эти минуты презентуют учёные. До сих пор человечество никогда не видело подобных космических объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU