В Совфеде новые санкции Украины против России связали с президентскими выборами

СЕГОДНЯ 16:59 2019-04-10T16:59:36+03:00

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Президентские выборы на Украине подстегивают националистов, и они хватаются за соломинку, пытаясь оживить русофобскую истерию. Таким образом Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал расширение торговых санкций против России, принятые украинским правительством в среду, 10 апреля.

«Именно выборы подстёгивают действия тех, кто сделал ставку на национализм. Именно им нужно оживление русофобской истерии, и они хватаются за соломинку», - сказал сенатор в беседе с RT.

Климов считает, что в настоящие время России «необходимо проявлять мудрость». Он подчеркнул, что после президентских выборов положение дел на Украине может измениться.

Политик также добавил, что в случае продолжение данной политики, в отношении торговли Киев будет «намного более уязвим».

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Кабинет Министров Украины принял постановление о расширении торговых санкцией в отношении России. При этом, какие именно товары были внесены в список запрещенных к ввозу на территорию страны, не сообщалось. Решение об ограничениях правительство приняло без предварительного обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU