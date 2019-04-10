Украина расширила торговые санкции против РФ

СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-10T12:55:22+03:00

Какие именно товары внесены в список запрещенных к ввозу на территорию страны, пока не сообщается

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На заседании правительства в среду, 10 апреля, Кабинет Министров Украины принял постановление «О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации».

Правительство приняло решение без предварительного обсуждения. При этом, не уточняется какие именно товары были внесены в список запрещенных к ввозу на территорию Незалежной.

Напомним, в конце марта этого года президент Украины Петр Порошенко ввел новые санкции в отношении физических и юридических лиц России, в частности российских издательств и интернет-сервисов. Ранее, в конце декабря прошлого года украинское правительство ввели новые ограничения, которые вновь коснулись российских компаний, бизнесменов, политиков, депутатов и работников силовых структур, которые, как утверждает кабмин, «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

Во вторник, 9 апреля, президент России Владимир Путин, выступая на V Международном арктическом форуме, призвал вернуться «к нормальной политической жизни» и отказать от незаконных санкций, введённых в отношении России.

ИСТОЧНИК KP.RU