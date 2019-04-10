2019-04-10T17:50:44+03:00
В мире

Трамп заявил, что расследование о сговоре с Россией было попыткой госпереворота в США

Американский лидер вновь подчеркнул, что пока не видел полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Трамп заявил, что расследование о сговоре с Россией было попыткой госпереворота в СШАТрамп заявил, что расследование о сговоре с Россией было попыткой госпереворота в СШАФото: REUTERS
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Американский глава Дональд Трамп заявил, что решение начать официальное расследование о якобы сговоре между его предвыборным штабом и РФ было попыткой государственного переворота.

- Это была попытка государственного переворота. Это была попытка отстранить президента от должности. Решение о начале расследования было незаконным, - подчеркнул Трамп.

При этом, американский лидер вновь подчеркнул, что пока не видел полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает "ТАСС".

Напомним, 22 марта текущего года, стало известно, что начатое в мае 2017 года расследование приписываемого России "вмешательства" в американские президентские выборы 2016 года завершено. В США сразу потребовали обнародовать итоговый отчет спецпрокурора Роберта Мюллера. Спустя несколько дней он заявил, что что президент страны Дональд Трамп не совершал никаких преступлений. В целом, Мюллер пришел к выводу, что Трамп вообще не совершал никаких действий, которые можно было бы расценивать как воспрепятствование правосудию.

При этом спецпрокурор заявил, что что Россия все же пыталась влиять на президентские выборы в США в 2016 году через "Агентство интернет-исследований" и многочисленные хакерские атаки.

Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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