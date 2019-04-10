2019-04-10T19:14:05+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко сдал анализы экспертам VADA

Глава Украины призвал своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского последовать своему примеру
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Порошенко сдал анализы экспертам VADAПорошенко сдал анализы экспертам VADAФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Действующий президент Украины Петр Порошенко в лаборатории спорткомплекса «Олимпийский» сдал анализы на алкогольную и наркотическую зависимость представителям международной волонтерской антидопинговой организации (VADA), которые приехали в Киев.

Говоря о предыдущих анализах своего оппонента, кандидата в президенты Владимира Зелинского, Порошенко отметил, что шоумен сдавал анализы в частной лаборатории. «Тесты и анализы должны сдаваться не в лабораториях, которые принадлежат другу или поклоннику, тем более что хозяин - гражданин РФ и когда-то даже баллотировался в Госдуму», - написал глава Незалежной в своем аккаунте в Facebook.

«Еще раз хочу воспользоваться возможностью — не надо позорить Украину, нужно пройти и завершить эту процедуру» - обратился Порошенко к оппоненту.

Однако в предвыборном штабе Зеленского ранее сообщили, что шоумен не придет сдавать анализы VADA.

«Был вопрос в сдаче анализов, их сдали. Кто в непонятном медпункте, а кто-то - в лаборатории», - сказал политический консультант Зеленского Дмитрий Разумков, добавив, что сейчас «надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты».

Напомним, ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийски», а также предложил сдать кровь, чтобы убедиться, что кандидаты в президенты не страдают алкогольной или наркозависимостью. После того, как оппоненты сдали анализы, бывший чемпион мира по боксу, брат мэра Киева Владимир Кличкопо призвал кандидатов в президенты не обманывать украинцев сдать анализы во Всемирном антидопинговом агентстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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