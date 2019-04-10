2019-04-10T19:26:36+03:00
В мире

США заявили о желании продлить договор СНВ-3

Помпео отметил, что для этого необходимо выработать приемлемый вариант
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
США заявили о желании продлить договор СНВ-3США заявили о желании продлить договор СНВ-3Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен. В случае, если удастся выработать приемлемый вариант.

Он также отметил, что стороны находятся «в самом начале обсуждения о продлении договора», и американский глава настроен добиться надежного соглашения.

В том случае, если этот договор будет продлен, то нужно удостовериться, что он учитывает текущее состояние технологий. А также включает в себя новые разработки, сообщает "РИА-Новости".

Помпео подчеркнул, что в новом договоре должны быть соответствующие новым технологиям процедуры. Госсекретарь добавил, что, в отличие от ДРСМД, СНВ «по большей части соблюдается».

Напомним, СНВ-3 - договор, который обязывает Россию и США сокращать свой ядерный арсенал. Страны подписали соответствующий документ в 2010 году.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года Китай выступил против выхода США из Договора о РСМД. В Пекине указали на то, что односторонний разрыв соглашения повлечет негативные последствия.

Захарова ответила Помпео на слова о Голанах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко сдал анализы экспертам VADA
В Федерации автовладельцев прокомментировали предложение ГИБДД об увеличении штрафа за превышение скорости
У берегов Анталии нашли одно из самых древних торговых судов с 1,5 тонны медных слитков
Басманный суд арестовал имущество Абызова
Samsung презентовала новый смартфон Galaxy A80 с тройной поворотной камерой
Песков: Путин и Медведчук обсуждали вопрос освобождения украинских моряков
Опубликован трейлер фильма "Король Лев"
Путин о туристическом сборе для иностранцев в Санкт-Петербурге: «Против ничего не имею»
Трамп заявил, что расследование о сговоре с Россией было попыткой госпереворота в США
Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми гражданами
ГИБДД хочет в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
В Совфеде новые санкции Украины против России связали с президентскими выборами
Депутат от КПРФ Ольга Алимова не готова отказываться от мата после замечания Володина
Астрономы показали первое в мире фото Черной дыры
Госдеп США: американцам в России грозит похищение
В Росстате сообщили о повышении потребительских цен с начала года
Владимир Путин встретился в Петербурге с президентом Исландии
Минпромторг поддержал идею о продаже крепкого алкоголя в России с 21 года
Россия начала поставки огнеметных систем "Солнцепек" в Саудовскую Аравию
Меркель о Brexit: Британским партиям надо дать больше времени
В правительстве РФ заявили, что к 2024 году в России может появиться сеть 5G
Жители Рио-де-Жанейро страдают от наводнения
Молодежь хочет саморазвиваться
Медведев рассказал о полученной им в выпускном классе двойке