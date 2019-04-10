США заявили о желании продлить договор СНВ-3
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен. В случае, если удастся выработать приемлемый вариант.
Он также отметил, что стороны находятся «в самом начале обсуждения о продлении договора», и американский глава настроен добиться надежного соглашения.
В том случае, если этот договор будет продлен, то нужно удостовериться, что он учитывает текущее состояние технологий. А также включает в себя новые разработки, сообщает "РИА-Новости".
Помпео подчеркнул, что в новом договоре должны быть соответствующие новым технологиям процедуры. Госсекретарь добавил, что, в отличие от ДРСМД, СНВ «по большей части соблюдается».
Напомним, СНВ-3 - договор, который обязывает Россию и США сокращать свой ядерный арсенал. Страны подписали соответствующий документ в 2010 году.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года Китай выступил против выхода США из Договора о РСМД. В Пекине указали на то, что односторонний разрыв соглашения повлечет негативные последствия.
Захарова ответила Помпео на слова о Голанах.
ИСТОЧНИК KP.RU