США заявили о желании продлить договор СНВ-3

СЕГОДНЯ 19:20 2019-04-10T19:26:36+03:00

Помпео отметил, что для этого необходимо выработать приемлемый вариант

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен. В случае, если удастся выработать приемлемый вариант.

Он также отметил, что стороны находятся «в самом начале обсуждения о продлении договора», и американский глава настроен добиться надежного соглашения.

В том случае, если этот договор будет продлен, то нужно удостовериться, что он учитывает текущее состояние технологий. А также включает в себя новые разработки, сообщает "РИА-Новости".

Помпео подчеркнул, что в новом договоре должны быть соответствующие новым технологиям процедуры. Госсекретарь добавил, что, в отличие от ДРСМД, СНВ «по большей части соблюдается».

Напомним, СНВ-3 - договор, который обязывает Россию и США сокращать свой ядерный арсенал. Страны подписали соответствующий документ в 2010 году.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года Китай выступил против выхода США из Договора о РСМД. В Пекине указали на то, что односторонний разрыв соглашения повлечет негативные последствия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698976" frameborder="0"></iframe> Захарова ответила Помпео на слова о Голанах.

ИСТОЧНИК KP.RU