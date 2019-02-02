Китай выступил против выхода США из Договора о РСМД

СЕГОДНЯ 12:30 2019-02-02T12:30:51+03:00

В Пекине пообещали и дальше следить за ситуацией Фото: REUTERS

В Пекине указали на то, что односторонний разрыв соглашения повлечет негативные последствия

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Китай выступает решительно против одностороннего выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и призывает стороны урегулировать разногласия путем их обсуждения. Соответствующую позицию государства озвучил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуань.

"Китай выступает против многосторонности этого договора. Первостепенной задачей является отстаивание существующего соглашения и выполнение обязательств по нему, а не разрушение прежнего и создание нового договора", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Документ также указывает на озабоченность мировой общественности происходящим, поскольку разрыв ДРСМД может вызвать ряд негативных последствий, как политических, так и военных. В Пекине пообещали и дальше пристально следить за ситуацией.

Между тем, шансов на сохранение соглашения почти не осталось. Сайт kp.ru писал о том, что накануне в пятницу президент США Дональд Трамп объявил о приостановке исполнения обязательств рамках договора о ликвидации ракет. А уже в субботу о принятии зеркальных мер сообщил российский глава Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU