Депутаты ПАСЕ приняли резолюцию с призывом к России назначить собственную делегацию

СЕГОДНЯ 21:35 2019-04-10T21:53:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Делегаты ПАСЕ приняли резолюцию о роли и миссии ассамблеи. В ней говорится о необходимости сохранения РФ в Совете Европы (СЕ) и содержится призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ и заплатить обязательные взносы в бюджет СЕ.

- В 2017 году в ответ на сложившуюся ситуацию российское правительство приостановило выплаты взноса в бюджет организации, что привело к бюджетному кризису организации, который угрожает основным направлениям деятельности СЕ, - отметили представители ПАСЕ.

В резолюции также сказано, что санкции ПАСЕ в отношении РФ после воссоединения Крыма с Россией и последующее решение страны "о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации", "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в январе этого года в ПАСЕ выразили сожаления по поводу решении России не направлять делегацию в 2019 году. Госдума и Совфед не станут участвовать в работе зимней сессии организации.

ПАСЕ голосует за лишение России права голоса в рамках организации.Прямая трансляция. На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы состоится голосование за лишение России права голоса в рамках организации. Несколько ча...

ИСТОЧНИК KP.RU