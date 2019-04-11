В Германии санкции США в отношении европейских назвали незаконными

СЕГОДНЯ 05:36 2019-04-11T05:38:56+03:00

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Санкции США в отношении европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, нарушают международное право, а значит являются незаконными. Об этом заявил глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

"Экстерриториальное применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы считаем в принципе незаконным по международному праву и политически бессмысленным. Санкции США, которые были введены или подготовлены с апреля 2018 года, больше не показывают четкой политической цели. Непонятно, что должна сделать Россия, чтобы перестать быть наказанной", - сказал он в интервью изданию OWC.

Хармс отметил также, что европейские производители почти ничего не могут сделать против политики Вашингтона, поскольку рынок США остается важным для этих компаний. При этом, считает он, большинство компаний предпочли бы, чтобы США снизили свою активность на российском рынке потому что сейчас речь идет о глобальном доминировании доллара и рынка США.

Как писал сайт kp.ru, министр финансов США Стивен Мнучин 9 апреля отметил, что Америка будет и в дальнейшем применять санкции в отношении России. Он назвал их очень важным инструментом.

ИСТОЧНИК KP.RU