В Киеве назвали Репина и Чайковского деятелями украинской культуры

СЕГОДНЯ 08:17 2019-04-11T08:17:17+03:00

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Русского композитора Петра Чайковского и художника Илью Репина записали в украинские деятели культуры.

Все произошло на одном из последних заседаний правительства страны. Министр культуры Украины Евгений Нищук представил проект ведомства под названием "Маленькие города — большие впечатления". Информация о живописце и композиторе содержалась именно в этом проморолике.

"Мы доказали, что Репин — украинский художник, а Чайковский свои главные произведения написал на Украине", - приводит текст послания издание "Страна".

Российский сенатор Алексей Пушков уже высмеял такое поведение киевских властей в своем микроблоге в Twitter.

"Слышали когда-либо, что Чайковский — великий украинский композитор? Нет? Да вы дети тьмы! Ведь его фамилия — от слова "чайка", а это слово, как еще Ющенко объяснил, украинское! И Репин украинский — он же от репы! И Достоевский, неизвестно почему. Своих маловато, чужих воруют", - говорится в посте.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент Украины Петр Порошенко также назвал советского художника Казимира Малевича представителем "украинского авангарда".

ИСТОЧНИК KP.RU