В Раде объяснили, почему Украину не ждут ни в НАТО, ни в ЕС

СЕГОДНЯ 09:03 2019-04-11T09:03:22+03:00

Депутат Рады объяснил, почему Украина далека от вступления в ЕС и НАТО Фото: REUTERS

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович уверен в том, что Украину пока не ждут ни в НАТО, ни в ЕС, поскольку страна просто не соответствует стандартам международных объединений.

"В НАТО нас никто не брал, не берет и не будет брать. Об этом говорят на каждом углу, в том числе и руководители блока", - заявил парламентарий.

При этом он указал на то, что для вступления страны в альянс понадобятся огромные суммы - порядка 120 миллиардов долларов, и по крайней мере в ближайшие сорок лет у Киева таких денег не будет.

Что касается Евросоюза, то для присоединения к нему Украине также далеко, ведь после выделения членства люди не станут сразу жить лучше.

"Важно понять, что нам надо построить ЕС у себя", - сказал Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее шансы на вступление Украины в НАТО и Евросоюз оценил также второй президент страны Леонид Кучма. По его мнению, без учета позиции России данное решение приниматься все равно не будет, поскольку именно "большой сосед" владеет 50% геологических запасов мира.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700572" frameborder="0"></iframe> Как украинцы относятся к итогам первого тура выборов президента.

ИСТОЧНИК KP.RU