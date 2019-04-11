В Раде объяснили, почему Украину не ждут ни в НАТО, ни в ЕС
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович уверен в том, что Украину пока не ждут ни в НАТО, ни в ЕС, поскольку страна просто не соответствует стандартам международных объединений.
"В НАТО нас никто не брал, не берет и не будет брать. Об этом говорят на каждом углу, в том числе и руководители блока", - заявил парламентарий.
При этом он указал на то, что для вступления страны в альянс понадобятся огромные суммы - порядка 120 миллиардов долларов, и по крайней мере в ближайшие сорок лет у Киева таких денег не будет.
Что касается Евросоюза, то для присоединения к нему Украине также далеко, ведь после выделения членства люди не станут сразу жить лучше.
"Важно понять, что нам надо построить ЕС у себя", - сказал Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее шансы на вступление Украины в НАТО и Евросоюз оценил также второй президент страны Леонид Кучма. По его мнению, без учета позиции России данное решение приниматься все равно не будет, поскольку именно "большой сосед" владеет 50% геологических запасов мира.
Как украинцы относятся к итогам первого тура выборов президента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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