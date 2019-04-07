2019-04-07T22:22:42+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский пообещал добиться вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты незалежной заявил, что не собирается менять курс, который выбрала страна [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Кандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийКандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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В воскресенье, 7 апреля, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал в случае своей победы во втором туре выборов, который должен пройти в незалежной 21 апреля, сохранить курс страны на вступление в НАТО и Евросоюз.

«Курс евроинтеграции и курс в Европу Украина давным-давно выбрала, и никто не собирается его менять <...> Я за НАТО. Но для того, чтобы вступить, мы должны людям объяснить, что это безопасность страны», - сказал претендент на высший государственный пост в интервью телеканалу «Украина».

При этом Зеленский заметил, что западные регионы все уже знают о НАТО и определились с вектором будущего развития незалежной. Поэтому теперь, как считает недавно ставший политиком артист, необходимо «достучаться» до жителей восточной части страны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 7 апреля, ЦИК Украины объявил окончательные итоги первого тура выборов. Как выяснилось, Владимир Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, а его политический оппонент Петр Порошенко - 15,95%.

Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU

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