2019-04-11T10:51:56+03:00
Здоровье

Российские ученые создали вакцину от аллергии на березу

В совместной разработке принимали участие исследователи из Австрии
Елена АКИМОВА
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Ученые создали новейшие препарат, который позволит победить аллергию на березуУченые создали новейшие препарат, который позволит победить аллергию на березуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Российские и австрийские ученые завершили основную работу над созданием уникальной вакцины от аллергии на березу. Она предназначена как для профилактики, так и для терапии и поможет спасти от болезни тысячи человек.

Пыльца березы вызывает порядка 30% всех респираторных аллергий. Микрочастицы пыльцы проникают глубоко в дыхательные пути и вызывают бронхиальную астму и даже отек легких.

Данным видом аллергии страдают от 5 до 20 процентов россиян. Пока единственное лечение – это пожизненных прием лекарственных препаратов или переезд в другие регионы, а иногда и страны.

- Россия лидирует по распространению данного вида аллергии. Пыльца дерева так же становится основным источником заболевания в странах Северного полушария, в частности Центральной и Северной Европы. Протекает недуг тяжело, поражает респираторный тракт, провоцирует пищевую и кожную аллергию. Именно поэтому лекарство так актуально, - говорит директор Института иммунологии Муса Хаитов

Новый препарат создан на основе рекомбинантного (искусственного) аналога основного аллергена дерева — белка Betv 1. Лекарство вызывает образование защитных антител и эффективно блокирует развитие аллергической реакции.

Пока препарат находится в стадии доклинических испытаний. Согласования и проверки займут не один год, скорее всего, на фармацевтическом рынке данное лекарство появится через три-пят лет, пишет газета «Известия».

По данным Минприроды, березовые рощи занимают третью по величине площадь, от общего лесного массива. Эти деревья уступают только хвойным и смешанным лесам, где опять же присутствует береза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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