Конституционный суд Южной Кореи разрешил аборты

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-11T11:41:05+03:00

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В Южной Корее отменили запрет на аборты. Такое решение Конституционный суд обосновал тем, что табу противоречит Основному закону страны. Ранее власти настаивали не только на запретах, но и уголовном наказании для беременной, которая решила отказаться от рождения малыша.

- Это прямое ограничение выбора. Южная Корея стремится, чтобы нарушение прав человека было сведено к минимуму, — указано в сообщении суда.

На то, чтобы изменить действующее правило ушло 66 лет. Запрет на медикаментозное прерывание беременности был введен в 1953 году. В 1973 году власти разрешили аборт, но только в исключительных случаях, таких как инцест, изнасилование, наследственные заболевания матери или угроза ее жизни и здоровью.

Теперь парламент будет пересматривать законы, которые подлежат редакции из-за решения КС. Убрать несостыковки планируют до конца 2020 года. Это значит, что теперь медики, оказывающие соответствующие услуги, могут не бояться наказания.

Ранее врач, сделавший беременной аборт, мог угодить в тюрьму на два года. А женщина должна была заплатить штраф в два миллиона вон — чуть больше 100 тысяч рублей, сообщает телеканал «360».

Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов сравнил количество совершаемых в России абортов с последствиями Великой Отечественной войны и Холокоста. Причем первое, по его мнению, даже перевешивает второе.

ИСТОЧНИК KP.RU