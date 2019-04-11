2019-04-11T11:53:07+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали призыв ПАСЕ к России уплатить взносы

По словам первого зампреда комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, принятие данной резолюции демонстрирует финансовые проблемы Парламентской ассамблеи
Марина ВЕНЦОВА
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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров . Фото: Антон Новодережкин/ТАССПервый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров . Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Решение ПАСЕ призвать Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы является показателем «очень тяжелого финансового положения» в ассамблее. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Они заявляют, что Россия должна погасить долги за два года, и, скорее всего, после этого мы просто формально продолжим участвовать в организации, - приводит его слова RT. - Но Россия вернется в ПАСЕ только после изменения регламента».

При этом Джабаров добавил, что Россия просила изменить регламент для того, чтобы избежать дискриминации любых делегаций. По его словам, РФ должна иметь точно такие же права, как и другие члены ПАСЕ, потому что постоянные проверки российских представителей никакого результата не принесут.

Делегаты ПАСЕ, как ранее писал сайт kp.ru, приняли резолюцию о роли и миссии ассамблеи. В ней говорится о необходимости сохранения России в Совете Европы, а также содержится призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ и заплатить обязательные взносы в бюджет СЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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