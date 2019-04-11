ЕК: арест Ассанжа - судебное дело на основе европейского ордера

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-11T13:59:23+03:00

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Арест австралийского журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне был сделан на основе европейского ордера, поэтому Европейская Комиссия считает задержание «судебным делом» и не вмешивается в него. Соответствующие заявление сделал официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

«ЕК исходит из того, что этот арест произведен на основе европейского ордера. Когда есть судебное постановление, чиновники не должны вмешиваться», - сказал Схинас, выступая на брифинге в четверг, 11 апреля.

В четверг, 11 апреля, власти Эквадора отказали Ассанжу в предоставлении убежища, после чего полиция Великобритании задержала журналиста прямо в здании эквадорского посольства в Лондоне, где тот скрывался семь лет от американских властей. При этом британские власти отметили, что арест основателя скандального сайта был произведен по ордеру, который был выдан судом магистратов Вестминстера 29 июня 2012 года.

Напомним, Ассанж прославился после публикации секретных данных о военных операциях Соединенных Штатов в Афганистане и Ираке. В 2010 году в Швецию его обвинили в преступлениях на сексуальной почве и журналист был объявлен в международный розыск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702524" frameborder="0"></iframe> Видео того, как Ассанжа выводят из посольства.

ИСТОЧНИК KP.RU