В Кремле отреагировали на задержание Ассанжа в Лондоне
В Кремле выразили надежду на то, что все права задержанного в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа будут полностью соблюдены. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние новости.
"Мы, безусловно, надеемся, что все его права буду соблюдены", - сказал представитель Кремля.
При этом он не стал отвечать на вопрос о том, готова ли Россия предоставить Ассанжу убежище, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в четверг, 11 апреля, посольство Эквадора в Лондоне официально отказало журналисту в продлении права на получения убежища. До этого Ассанж жил на территории дипмиссии около семи лет.
В результате британские правоохранители нагрянули в посольство и прямо на руках вынесли основателя скандально известного WikiLeaks Джулиан Ассанж из здания, после чего он был арестован.
Видео того, как Ассанжа выводят из посольства.
ИСТОЧНИК KP.RU