В Кремле отреагировали на задержание Ассанжа в Лондоне

СЕГОДНЯ 13:54 2019-04-11T13:54:59+03:00

Москва надеется, что все права задержанного в Лондоне Ассанжа будут соблюдены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее основатель портала WikiLeaks был силой выдворен из посольства Эквадора в британской столице

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В Кремле выразили надежду на то, что все права задержанного в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа будут полностью соблюдены. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние новости.

"Мы, безусловно, надеемся, что все его права буду соблюдены", - сказал представитель Кремля.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, готова ли Россия предоставить Ассанжу убежище, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в четверг, 11 апреля, посольство Эквадора в Лондоне официально отказало журналисту в продлении права на получения убежища. До этого Ассанж жил на территории дипмиссии около семи лет.

В результате британские правоохранители нагрянули в посольство и прямо на руках вынесли основателя скандально известного WikiLeaks Джулиан Ассанж из здания, после чего он был арестован.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702524" frameborder="0"></iframe> Видео того, как Ассанжа выводят из посольства.

ИСТОЧНИК KP.RU