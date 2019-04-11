Турчинов заявил, якобы Россия готовится к «полномасштабной войне в Европе»

СЕГОДНЯ 17:32 2019-04-11T17:42:01+03:00

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Выступая на Киевском форуме по безопасности в четверг, 11 апреля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, якобы Россия наращивает на своих восточных рубежах ударные группировки войск, потому что готовится к «полномасштабной войне в Европе».

Как утверждал Турчинов, российская «военная инфраструктура вдоль украинской границы» в последние годы «очень быстро развивается».

«Для обеспечения наступления, которое готовится, я подчеркиваю, готовится Российской Федерацией, будут использоваться 6 и 4 армии Военно-космических сил ВС России: они разместили вдоль нашей границы восемь ракетных бригад», - заявил секретарь СНБО.

Кроме того, продолжил делиться с присутствующими своими фантазиями Турчинов, в «наступлении» будут участвовать «шесть резервных казацких дивизий», а также Черноморский флот, Каспийская флотилия и 22-й армейский корпус в Крыму.

«Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, к полномасштабной континентальной войне в Европе», - приводит его слова РИА Новости.

Стоит отметить, что, как не раз писал сайт kp.ru, Турчинову и другим представителям нынешних киевских властей постоянно мерещится «угроза» со стороны нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU