2019-04-10T19:23:05+03:00
Выборы президента Украины 2019

Петру Порошенко понравилось сдавать анализы

Действующий глава Украины пописал в баночку для зарубежной лаборатории. Но не для той, которую обещал избирателям
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Будет ли третий раунд сбора анализов пока неизвестноБудет ли третий раунд сбора анализов пока неизвестноФото: REUTERS
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Занимающий пост президента Украины (пока еще) Петр Алексеевич Порошенко применил в предвыборной борьбе супротив кандидата-соперника Зеленского оружие главного калибра. Он снова сдал анализы. Причем, на этот раз, пописал в баночку.

Какие дебаты? Какие предвыборные программы? Баночка их все. Ничто не способно так доказать ни чистоту помыслов, ни прозрачность намерений и состояния организма, как анализ мочи силами независимых специалистов. В умелых руках заокеанских экспертов урина Порошенко выжжет все обвинения оппонентов и противников, аки американский напалм вьетнамские джунгли.

Напомним, в результатах анализов крови, которые показали чистоту кандидатов Порошенко и Зеленского уже спустя пару часов после забора крови, усомнились многие. Тем более, что кандидаты сдавали кровь на анализ в «своих» клиниках. Лучше всех сомнения сформулировал Кличко. Не мэр-златоуст Киева, а его брат Владимир. Он заявил, что надо, как минимум, 48 часов, чтобы получить реальные результаты анализов, и предложил свое содействие для сдачи анализов в организации, которой «доверяет весь мир», имея в виду антидопинговую структуру ВАДА (WADA - World Anti-Doping Agency), замешанную, кстати, в большом количестве скандалов. Владимир Кличко даже пообещал содействие в организации самого процесса, имея в виду обеспечение работы иностранных экспертов. Дескать, всю организацию Владимир берет на себя, а для Петро главное - не промахнуться.

И Петр Алексеевич героически согласился. В эту среду он сдал урину (мочу) для анализа в американской лаборатории ВАДА. В штабе Порошенко призвали пописать в баночку и соперника Порошенко.

- Мы сожалеем, что эта тема очень много занимает места в избирательной кампании. Нам как-то немножко неловко перед внешним миром. Но мы приняли этот челлендж от команды Зеленского, поэтому не надо соскакивать, надо просто прийти и пописать, чтобы снять все вопросы у общества и международного сообщества, - заявил спикер штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев. А Порошенко даже заявил, что предвкушает приезд экспертов «международной организации допингового контроля, которая вывела на чистую воду российское допинговое агентство и добилась снятия России с большинства соревнований». Явно имея в виду WADA.

Вот только опять не срослось. И, получается. Что Порошенко то ли сам обманул избирателей, то ли его подставили собственные штабисты. Потому что на Украину приехали и свои баночки предоставили для нужд Петра Алексеевича специалисты не из ВАДА (WADA), а из ВАДА (VADA - Voluntary Anti-Doping Association) - американского волонтерского (добровольческого) антидопингового агентства, малоизвестной общественной организации, существующей на гранты.

Так что писал Петр Алексеевич неизвестно кому и непонятно зачем. Будет ли третий раунд сбора анализов, и станет ли уполномоченной организацией какое-либо другое агентство, или речь пойдет уже о необходимости сдать спичечный коробок с известным содержимым - пока неизвестно. Одно ясно - до второго тура Петр Алексеевич очень занят. А если ему это еще и понравится, то как не вспомнить анекдот про ковбоя Джо, который, желая отомстить ковбою Биллу, в результате не смог засыпать без сигары в ... Не буду говорить, где.

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Порошенко сдал анализы экспертам VADA

Действующий президент Украины Петр Порошенко в лаборатории спорткомплекса «Олимпийский» сдал анализы на алкогольную и наркотическую зависимость представителям международной волонтерской антидопинговой организации (VADA), которые приехали в Киев (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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