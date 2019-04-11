2019-04-11T18:34:21+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский не станет вести переговоры с ДНР и ЛНР, если победит на выборах президента Украины

Об этом сообщили в предвыборном штабе лидера первого тура президентских выборов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Владимир Зеленский в первом туре выборов обошел действующего президента УкраиныВладимир Зеленский в первом туре выборов обошел действующего президента УкраиныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Если кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский победит на выборах президента Украины, то ни он, ни его команда не станет вести переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом в интервью британской телерадиокомпании ВВС заявил представитель предвыборного штаба внезапно ворвавшегося в политику шоумена Дмитрий Разумков.

«Вести переговоры или давить надо на тех, кто может принимать решения», - сказал он.

По словам Разумкова, «так называемые администрации ДНР и ЛНР» являются «лишь объектами, а не субъектами переговорного процесса».

«Все ключевые решения принимаются в России. Эти говорящие головы, которые приезжают в Минск, озвучивают какие-то там тезисы, но на принятие решений никак не влияют. Поэтому переговоры с ними – это, мягко говоря, малоэффективно», - пояснил он позицию команды Зеленского.

Стоит отметить, что, как писал сайт kp.ru, в ДНР еще сразу после первого тура президентских выборов сказали, что в случае победы Зеленского во втором туре диалог ополченцев Донбасса с Киевом будет невозможен.

Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК запросил продлить срок домашнего ареста Калви до 14 июля
В США мужчину убили за то, что он оплатил еду посетителям кафе, но не заметил девушку
Путин: Испытания ракеты «Сармат» вышли на завершающую стадию
В сети появилась технология распознавания лиц актеров во время просмотра фильма
Полиция Украины возбудила уголовное дело из-за ролика, на котором Зеленского сбивает фура
Турчинов заявил, якобы Россия готовится к «полномасштабной войне в Европе»
МИД РФ: задержание Ассанжа - предание забвению свободы слова
В госдепе и Минюсте США отказались отвечать на вопрос об экстрадиции Ассанжа в Штаты
Тереза Мэй приветствовала новость о задержании Ассанжа
Семья еще одной жертвы авиакатастрофы в Эфиопии подала в суд на Boeing
На рынке труда в российских регионах отмечается рост спроса на рабочие специальности
Основатель Baring Vostok освобожден под домашний арест на три дня
Москвичка лишилась новенького iPhone в «Макдоналдсе»
Ассанжа лишили эквадорского гражданства
Эксперт назвал неофициальные причины, по которым Эквадор отказал Ассанжу
Песков: Анкара может производить отдельные компоненты для С-400