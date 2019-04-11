Зеленский не станет вести переговоры с ДНР и ЛНР, если победит на выборах президента Украины
Если кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский победит на выборах президента Украины, то ни он, ни его команда не станет вести переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом в интервью британской телерадиокомпании ВВС заявил представитель предвыборного штаба внезапно ворвавшегося в политику шоумена Дмитрий Разумков.
«Вести переговоры или давить надо на тех, кто может принимать решения», - сказал он.
По словам Разумкова, «так называемые администрации ДНР и ЛНР» являются «лишь объектами, а не субъектами переговорного процесса».
«Все ключевые решения принимаются в России. Эти говорящие головы, которые приезжают в Минск, озвучивают какие-то там тезисы, но на принятие решений никак не влияют. Поэтому переговоры с ними – это, мягко говоря, малоэффективно», - пояснил он позицию команды Зеленского.
Стоит отметить, что, как писал сайт kp.ru, в ДНР еще сразу после первого тура президентских выборов сказали, что в случае победы Зеленского во втором туре диалог ополченцев Донбасса с Киевом будет невозможен.
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ИСТОЧНИК KP.RU