2019-04-12T03:26:50+03:00
Политика

Ким Чен Ына переизбрали председателем Госсовета КНДР

Лидер Северной Кореи выдвинут на эту должность "по единодушному мнению народа страны"
Юлия ДИВЕЕВА
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен ЫнПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Лидер КНДР Ким Чен Ын переизбран председателем Государственного совета КНДР - высшего руководящего органа страны. Об этом в пятницу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын был выдвинут на эту должность по единодушному мнению народа страны в ходе первой сессии Верховного народного собрания (ВНС) 14-го созыва, которая состоялась 11 апреля в Пхеньяне.

Также на этой сессии депутаты выбрали нового председателя президиума ВНС, им стал Цой Рён Хэ. Он же избран на пост первого заместителя председателя Госсовета КНДР.

Верховное народное собрание является высшим законодательным органом КНДР и состоит из 687 парламентариев. Депутаты избираются на пятилетний срок и, как правило, раз в год собираются в Пхеньяне, чтобы в течение однодневного заседания одобрить бюджет страны и пакет наиболее важных законопроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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