Футболист "Спартака" избил пешехода в центре Москвы

СЕГОДНЯ 07:52 2019-04-12T07:52:43+03:00

Потасовка произошла после того как российский как спортсмен не пропустил пешехода [видео]

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Аяз Гулиев, футболист московского футбольного клуба "Спартак" напал на пешехода в центре Москвы.

По словам правоохранительных органов, потасовка возникла после того, как спортсмен за рулем Mercedes не пропустил пешехода. После этого Гулиев выскочил из своей машины, подбежал к мужчине и начал его избивать. Пешеходом, попавшимся под горячую руку российского спортсмена, оказался американец Майкл Коу Джон Эли. Пострадавший попытался сбежать от Гулиева, однако спортсмен догнал мужчину и еще несколько раз ударил его.

Вскоре на место потасовки прибыла "Скорая" и полиция. Оказалось, что у американца был сломан нос. При этом пострадавший отказался от госпитализации. Затем Гулиев и пострадавший поехали в отделение полиции.

- 10 апреля около 10:30 в полицию поступило сообщение о конфликте между водителем и пешеходом на Краснопрудной улице, - прокомментировали пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве также сообщили, что пострадавший написал заявление, что не имеет претензий к водителю. При этом а в отношении Гулиева возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Проезд на запрещающий сигнал светофора".

Напомним, 22-летний Аяз Гулиев - полузащитник московского "Спартака". В 2013 году дебютировал в дублирующем составе футбольного клуба, провёл 38 матчей и забил 5 голов. До карьеры в "Спартаке" играл в футбольных клубах "Ростов" и "Анжи".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле прошлого года стало известно о том, что тренер и экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков избил известного журналиста Игоря Рабинера. Драка произошла рядом с студией Матч-ТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU