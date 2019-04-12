СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-12T10:49:43+03:00

В Сети разместили еще один ролик сторонников Порошенко о Зеленском Фото: REUTERS

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В Интернете сторонники Петра Порошенко опубликовали новый ролик с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, на которого сыпется "белый порошок".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="216" src="https://www.kp.ru/video/embed/702749" frameborder="0"></iframe> Сторонники Порошенко опубликовали новый ролик о Зеленском.

В новом видео, которое начинается со слов "с ним все хорошо", огромная фура проносится мимо идущего по улице шоумена, а затем на кандидата в президенты Украины высыпается большое количество "белого порошка

- Потому что он под кайфом, - говорится в конце видео в адрес шоумена. Ролик был размещен на Facebook-странице сообщества "Бойкот Партии Регионов".

Ранее штаб Владимира Зеленского обвинил команду действующего главы государства Петра Порошенко в публикации в сети ролика, в котором лидера первого тура выборов сбивает фура. При этом соратник Порошенко, отрицают причастность к видеоролику. Полиция после публикации возбудила уголовное дело и усилила охрану Зеленского.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский повесил трубку, закончив спор с Петром Порошенко во время прямого эфира на украинском телеканале. Действующий украинский лидер обрушился с критикой на шоумена.

ИСТОЧНИК KP.RU