Хакеры из группы Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить Ассанжа

СЕГОДНЯ 11:57 2019-04-12T11:57:16+03:00

Они отметили, что Лондон делает все, чтобы "сохранить свои тайны"

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Хакеры из международной группы Anonymous обратились к британским властям и их сторонникам по всему миру с призывом отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"Отпустите Ассанжа или вы заплатите [за это]!"- говорится в заявлении Anonymous, опубликованном на сайте группы.

Как подчеркивают хакеры, арест основателя WikiLeaks является показателем того, что власти Великобритании "не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить свои тайны". Они подчеркивают, что Ассанжа сделали врагом государства только из-за того, что он разоблачил "преступления как левых, так и правых".

В заявлении хакеров группы Anonymous также отмечается, что журналист предупредил их "о своем предстоящем аресте".

Эквадор, как накануне писал сайт kp.ru, отказал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища. Сотрудники правоохранительных органов Великобритании тут же арестовали журналиста. Арест был произведен по ордеру, выданному судом магистратов Вестминстера еще 29 июня 2012 года.

Напомним, что в 2010 году основателя скандально известного сайта обвинили в сексуальных преступлениях и обвинили в международный розыск, однако журналисту удалось добиться предоставления ему убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где он и находился последние семь лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702524" frameborder="0"></iframe> Видео того, как Ассанжа выводят из посольства.

ИСТОЧНИК KP.RU