СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-12T12:59:07+03:00

В Кремле заявили, что от кандидатов в президенты Украины не поступало запросов на встречу с Путиным Фото: REUTERS

Ранее стало известно о том, что Порошенко и Зеленский встретятся с президентом Франции Макроном

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких запросов на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным от кандидатов в президенты Украины не поступало.

- Насколько я знаю, никаких запросов не поступало, - отметил Песков.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 12 апреля, в Париже проведет встречи с кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. С Зеленским Макрон встретится в 15.00 по местному времени, а с Порошенко - около 18.00.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Сети разместили еще один ролик сторонников действующего украинского лидера Петра Порошенко о кандидате на пост президента страны Владимире Зеленском. В новом видео на украинского шоумена сыпется "белый порошок".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701466" frameborder="0"></iframe> Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU