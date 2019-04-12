2019-04-12T13:39:59+03:00
Общество

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют все магазины сети "Familia"

На данный момент на местах работают кинологи
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют все магазины сети "Familia"В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют все магазины сети "Familia"Фото: "КП" Архив
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В Москве одновременно была объявлена угроза взрыва сразу в нескольких магазинах одежды сети "Familia". Так, информация о минировании поступила по следующим адресам: Сормовская улица, 6, улица Бульвар Дмитрия Донского, 1 и улица Поляны,8.

На данный момент на местах работают кинологи.

По последним данным стало известно, что во всех магазинах сети "Familia" в Москве и области объявлена угроза взрыва.

- Неизвестные позвонили в службу 112 и сказали, что все магазины сети заминированы, - сообщил kp.ru источник.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале феврале этого года в экстренные службы Москвы поступило сообщение о минировании семи ТЦ.

Напомним, в январе по территории России прокатилась волна анонимных сообщений о "минировании" школ, торговых центров, кинотеатров и других зданий. Массовые эвакуации проходили не только в Центральном регионе, но на Дальнем Востоке, в Сибири.

Видео из Москва-Сити, где несколько минут назад в башне «Город столиц» была объявлена эвакуация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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