2019-04-12T13:55:39+03:00
В мире

В Кабмине ФРГ отметили, что встреча Меркель с Зеленским в ближайшее время не запланирована

Ранее в Кремле опровергли информацию о переговорах Путина с кандидатами в президенты Украины
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Кабмине ФРГ отметили, что встреча Меркель с Зеленским в ближайшее время не запланированаВ Кабмине ФРГ отметили, что встреча Меркель с Зеленским в ближайшее время не запланированаФото: REUTERS
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Представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время не планирует встретиться с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.

- Встреча с кандидатом Зеленским в настоящее время не запланирована, - подчеркнул Зайберт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время от кандидатов в президенты Украины не поступало запросов на встречу с российским главой Владимиром Путиным.

Однако, как стало известно, канцлер Германии Ангела Меркель проведет в Берлине встречу с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Повестка их беседы содержит пункты о ситуациях в Донбассе и Керченском проливе, проведении реформ, а также развитии двусторонних отношений, сообщает "ТАСС". При этом представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что Германия "в постоянном режиме интенсивно обменивается с Францией информацией об Украине".

Меркель не встретила Мэй в Берлине.Меркель не встретила Мэй в Берлине

ИСТОЧНИК KP.RU

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