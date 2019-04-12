В Кабмине ФРГ отметили, что встреча Меркель с Зеленским в ближайшее время не запланирована
Представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время не планирует встретиться с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.
- Встреча с кандидатом Зеленским в настоящее время не запланирована, - подчеркнул Зайберт.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время от кандидатов в президенты Украины не поступало запросов на встречу с российским главой Владимиром Путиным.
Однако, как стало известно, канцлер Германии Ангела Меркель проведет в Берлине встречу с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Повестка их беседы содержит пункты о ситуациях в Донбассе и Керченском проливе, проведении реформ, а также развитии двусторонних отношений, сообщает "ТАСС". При этом представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что Германия "в постоянном режиме интенсивно обменивается с Францией информацией об Украине".
Меркель не встретила Мэй в Берлине.Меркель не встретила Мэй в Берлине
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