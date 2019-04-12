2019-04-12T16:20:01+03:00
Общество

Дело режиссёра Серебренникова отправят на новую экспертизу

Мещанский суд огласит постановление о назначении пересмотра дела 15 апреля [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Режиссер Кирилл Серебренников. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССРежиссер Кирилл Серебренников. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Изменить размер текста:

В понедельник, 15 апреля, делу Российского режиссера Кирилл Серебренников назначат новую экспертизу. Соответствующие заявление было сделано в зале Мещанского суда Москвы в пятницу 12 апреля.

«Суд 15 апреля в 10:00 мск огласит постановление о назначении экспертизы», - сказала судья.

Суд планирует не только назначить экспертизу, но и определить вопросы для экспертов и материалы для изучения. При этом, в суде не уточнили с чем связан пересмотр дела.

Ранее, в четверг, 13 апреля, в Мещанский суд также на пересмотр в прокуратуру было отправлено дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, дело которой рассматривается в особом порядке, поскольку она полностью признала вину.

Напомним, сайт kp.ru писал о том, что в понедельник, 8 апреля, Московский городской суд изменил действующую меру пресечения на подписку о невыезде после полутора лет нахождения под домашним арестом по обвинению в хищении 133 миллионов рублей.

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Тимошенко обратилась к Порошенко и Зеленскому с призывом не подрывать уважение к президенту
Жителей Москвы предупреждают о «желтом уровне» погодной опасности
Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности
Матвиенко рассказала, при каких условиях российская делегация вернется в ПАСЕ
Глава Федерации автовладельцев России: Утвержденные правила тюнинга автомобилей помогут бороться с коррупцией
Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое
Военный совет Судана отказался выдать экс-президента Международному уголовному суду
Россияне рассказали, что их обижает на работе больше всего
В России началось производство зенитно-ракетной системы «Витязь-ПВО»
Фанатам Кокорина и Мамаева отказали в проведении митинга
В Приморье сроки выдачи разрешений на строительство сократили со 150 дней до 93
Глава Disney уходит в отставку
На Украине объявили в розыск капитана российского судна "Норд"
Представитель штаба Зеленского прокомментировал его скандал с Порошенко