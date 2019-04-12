Дело режиссёра Серебренникова отправят на новую экспертизу

СЕГОДНЯ 16:20 2019-04-12T16:20:01+03:00

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В понедельник, 15 апреля, делу Российского режиссера Кирилл Серебренников назначат новую экспертизу. Соответствующие заявление было сделано в зале Мещанского суда Москвы в пятницу 12 апреля.

«Суд 15 апреля в 10:00 мск огласит постановление о назначении экспертизы», - сказала судья.

Суд планирует не только назначить экспертизу, но и определить вопросы для экспертов и материалы для изучения. При этом, в суде не уточнили с чем связан пересмотр дела.

Ранее, в четверг, 13 апреля, в Мещанский суд также на пересмотр в прокуратуру было отправлено дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, дело которой рассматривается в особом порядке, поскольку она полностью признала вину.

Напомним, сайт kp.ru писал о том, что в понедельник, 8 апреля, Московский городской суд изменил действующую меру пресечения на подписку о невыезде после полутора лет нахождения под домашним арестом по обвинению в хищении 133 миллионов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701855" frameborder="0"></iframe> Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU