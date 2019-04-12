Дело режиссёра Серебренникова отправят на новую экспертизу
В понедельник, 15 апреля, делу Российского режиссера Кирилл Серебренников назначат новую экспертизу. Соответствующие заявление было сделано в зале Мещанского суда Москвы в пятницу 12 апреля.
«Суд 15 апреля в 10:00 мск огласит постановление о назначении экспертизы», - сказала судья.
Суд планирует не только назначить экспертизу, но и определить вопросы для экспертов и материалы для изучения. При этом, в суде не уточнили с чем связан пересмотр дела.
Ранее, в четверг, 13 апреля, в Мещанский суд также на пересмотр в прокуратуру было отправлено дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, дело которой рассматривается в особом порядке, поскольку она полностью признала вину.
Напомним, сайт kp.ru писал о том, что в понедельник, 8 апреля, Московский городской суд изменил действующую меру пресечения на подписку о невыезде после полутора лет нахождения под домашним арестом по обвинению в хищении 133 миллионов рублей.
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU