2019-04-12T16:23:34+03:00
Общество

Суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей

Соцсеть признали виновной по статье о непредоставления сведений или информации о локализации персональных данных российских пользователей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублейСуд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублейФото: REUTERS
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Мировой суд в Москве признал компанию Facebook виновной по статье непредоставления сведений или информации о локализации персональных данных российских пользователей соцсети на территории России и наложил на социальную сеть штраф в три тысячи рублей. Соответствующие постановление зачитал судья Антон Козырев в пятницу

«Признать иностранное юридическое лицо Facebook виновным по статье 19.7 КоАП РФ и наложить на компанию Facebook административный штраф в размере три тысячи рублей», - заявил судья.

Максимум за «непредоставление сведений или информации» Facebook грозил штраф в пять тысяч рублей.

Как сообщили в суде, представители соцсети были уведомлены надлежащим образом, однако не явились на судебное заседание.

Напомним, 5 апреля Twitter признали виновной за отказ предоставить информацию о переносе в Россию серверов с данными российских пользователей. Суд в Москве также оштрафовал соцсеть на три тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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