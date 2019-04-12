Оружейный барон из Ховрино: Пенсионер хранил в квартире целый арсенал оружия и боеприпасов

СЕГОДНЯ 16:56 2019-04-12T16:56:29+03:00

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В обычной московской квартире на улице Фестивальная сотрудники полиции обнаружили незаконную оружейную мастерскую, организованную 72-летним пенсионером.

В ходе осмотра мастерской по изготовлению нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов у задержанного по имени Владимир правоохранители нашли больше тысячи пуль, несколько сотен гильз и патронов.

Как сообщает источник kp.ru в правоохранительных органах, в квартире нашли целый арсенал: АК, винтовку Мосина, несколько пистолетов, провода для электро взрывной машинки, часть взрывателя противопехотной мины и другие фрагменты оружия. Также были обнаружены инструменты для изготовления и ремонта оружия и боеприпасов, обучающая литература по изготовлению и ремонту оружия и боеприпасов, а также запрещенная литература экстремистского характера, в том числе и "Майн Кампф".

Ранее сайт kp.ru рассказывал о жителе Ставрополя, который также устроил незаконную оружейную мастерскую у себя в квартире. Во врем обыска у него дома полицейские обнаружили самодельный пистолет, который стреляем боевыми патронами.

ИСТОЧНИК KP.RU