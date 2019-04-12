2019-04-12T16:56:29+03:00
Общество

Оружейный барон из Ховрино: Пенсионер хранил в квартире целый арсенал оружия и боеприпасов

В квартире 72-летний мужчина оборудовал мастерскую по ремонту оружия
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
«Дедушка оружейный барон»: в Москве пенсионер открыл дома мастерскую по ремонту оружия«Дедушка оружейный барон»: в Москве пенсионер открыл дома мастерскую по ремонту оружияФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В обычной московской квартире на улице Фестивальная сотрудники полиции обнаружили незаконную оружейную мастерскую, организованную 72-летним пенсионером.

В ходе осмотра мастерской по изготовлению нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов у задержанного по имени Владимир правоохранители нашли больше тысячи пуль, несколько сотен гильз и патронов.

Как сообщает источник kp.ru в правоохранительных органах, в квартире нашли целый арсенал: АК, винтовку Мосина, несколько пистолетов, провода для электро взрывной машинки, часть взрывателя противопехотной мины и другие фрагменты оружия. Также были обнаружены инструменты для изготовления и ремонта оружия и боеприпасов, обучающая литература по изготовлению и ремонту оружия и боеприпасов, а также запрещенная литература экстремистского характера, в том числе и "Майн Кампф".

Ранее сайт kp.ru рассказывал о жителе Ставрополя, который также устроил незаконную оружейную мастерскую у себя в квартире. Во врем обыска у него дома полицейские обнаружили самодельный пистолет, который стреляем боевыми патронами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД Литвы вручил России ноту протеста
Актера сериала «Деффчонки» проверяют на причастность к сбыту наркотиков
В московской электричке парень совращал 12-летнюю девочку
Минфин: Профицит бюджета РФ в январе-марте составил 2,2% ВВП
Годовая инфляция в марте составила 5,3%
Суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Тимошенко обратилась к Порошенко и Зеленскому с призывом не подрывать уважение к президенту
Дело режиссёра Серебренникова отправят на новую экспертизу
Жителей Москвы предупреждают о «желтом уровне» погодной опасности
Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности
Матвиенко рассказала, при каких условиях российская делегация вернется в ПАСЕ
Глава Федерации автовладельцев России: Утвержденные правила тюнинга автомобилей помогут бороться с коррупцией
Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое
Военный совет Судана отказался выдать экс-президента Международному уголовному суду
Россияне рассказали, что их обижает на работе больше всего
В России началось производство зенитно-ракетной системы «Витязь-ПВО»
Фанатам Кокорина и Мамаева отказали в проведении митинга
В Приморье сроки выдачи разрешений на строительство сократили со 150 дней до 93
Глава Disney уходит в отставку
На Украине объявили в розыск капитана российского судна "Норд"
Представитель штаба Зеленского прокомментировал его скандал с Порошенко