Валентина Матвиенко заработала в прошлом году больше 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:00 2019-04-12T19:00:25+03:00

В пятницу на сайте Совфеда опубликовали сведения о доходах и расходах сенаторов

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В 2018 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала 15 миллионов 274 тысячи рублей.

В пятницу, 12 апреля, на сайте Совфеда опубликованы данные о доходах и расходах сенаторов. Соглавно этим сведениям, в собственности спикера верхней палаты имеются земельный участок площадью 3 тысячи 667 квадратных метров и дачный земельный участок площадью 2 тысячи 771 квадратный метр. Также у Матвиенко есть дача площадью 729,4 квадратных метра, помещение площадью 255,4 квадратных метра, квартира площадью 290,3 квадратных метра.

У спикера Совфеда есть машиноместо в доле 1/25, в пользовании - служебная дача. Ранее у Матвиенко был автомобиль Chevrolet Niva, сейчас его, как и другого транспорта нет. Также в прошлом году у главы верхней палаты появились четыре нежилых здания, объект незавершённого строительства и три участка земель семенных пунктов.

Доходы Матвиенко за предыдущий год составили около 23 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что доходы президента РФ Владимира Путина за 2018 год составили 8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU