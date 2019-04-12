Появилось видео контртеррористической операции в Тюмени
В одном из районов Тюмени проходит контртеррористическая операция.Об этом сообщили в в пятницу в управлении ФСБ по Тюменской области.
В Тюмени началась контртеррористическая операция.
В соцсетях появилось видео, которым поделились очевидцы. На кадрах слышны выстрелы и взрывы. Непонятно, в каком районе города происходит действие. Также появились сообщения о пожаре в одном из домов в районе спецоперации. Огонь уже ликвидирован.
Как передает Интерфакс, правоохранительные органы в Тюмени проводят задержание двух подозреваемых в связях с ИГИЛ. Ранее в городе ввели режим КТО.
Первые кадры с места контртеррористической операции в Тюмени. Слышны автоматные очереди.
Кроме того, в районе проведения спецоперации начали включать электричество. В садоводческом товариществе Труд и Отдых» сообщили, что свет стал появляться в домах соседей. На улице фонари все еще не горят.
Ранее сайт kp.ru писал, что , что региональное управление ФСБ России начало контртеррористическую операцию в городе. По их данным в одном из частных домов города находятся вооруженные последователи международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). По данным ведомства, боевики планировали совершить теракты в общественных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU