2019-04-12T23:23:28+03:00
Политика

Появилось видео контртеррористической операции в Тюмени

Силовики узнали о группе вооруженных террористов, готовивших теракты в городе [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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ФСБ в Тюмени ловит террористовФСБ в Тюмени ловит террористовФото: Александр СТЕПАНОВ
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В одном из районов Тюмени проходит контртеррористическая операция.Об этом сообщили в в пятницу в управлении ФСБ по Тюменской области.

В Тюмени началась контртеррористическая операция.

В соцсетях появилось видео, которым поделились очевидцы. На кадрах слышны выстрелы и взрывы. Непонятно, в каком районе города происходит действие. Также появились сообщения о пожаре в одном из домов в районе спецоперации. Огонь уже ликвидирован.

Как передает Интерфакс, правоохранительные органы в Тюмени проводят задержание двух подозреваемых в связях с ИГИЛ. Ранее в городе ввели режим КТО.

Первые кадры с места контртеррористической операции в Тюмени. Слышны автоматные очереди.

Кроме того, в районе проведения спецоперации начали включать электричество. В садоводческом товариществе Труд и Отдых» сообщили, что свет стал появляться в домах соседей. На улице фонари все еще не горят.

Ранее сайт kp.ru писал, что , что региональное управление ФСБ России начало контртеррористическую операцию в городе. По их данным в одном из частных домов города находятся вооруженные последователи международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). По данным ведомства, боевики планировали совершить теракты в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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