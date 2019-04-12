Появилось видео контртеррористической операции в Тюмени

СЕГОДНЯ 22:58 2019-04-12T23:23:28+03:00

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В одном из районов Тюмени проходит контртеррористическая операция.Об этом сообщили в в пятницу в управлении ФСБ по Тюменской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/702936" frameborder="0"></iframe> В Тюмени началась контртеррористическая операция.

В соцсетях появилось видео, которым поделились очевидцы. На кадрах слышны выстрелы и взрывы. Непонятно, в каком районе города происходит действие. Также появились сообщения о пожаре в одном из домов в районе спецоперации. Огонь уже ликвидирован.

Как передает Интерфакс, правоохранительные органы в Тюмени проводят задержание двух подозреваемых в связях с ИГИЛ. Ранее в городе ввели режим КТО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702935" frameborder="0"></iframe> Первые кадры с места контртеррористической операции в Тюмени. Слышны автоматные очереди.

Кроме того, в районе проведения спецоперации начали включать электричество. В садоводческом товариществе Труд и Отдых» сообщили, что свет стал появляться в домах соседей. На улице фонари все еще не горят.

Ранее сайт kp.ru писал, что , что региональное управление ФСБ России начало контртеррористическую операцию в городе. По их данным в одном из частных домов города находятся вооруженные последователи международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). По данным ведомства, боевики планировали совершить теракты в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU