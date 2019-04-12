Ассанжа поместили в «британский Гуантанамо»

СЕГОДНЯ 23:27 2019-04-12T23:27:43+03:00

По данным агентства AFP, основатель WikiLeaks находится в тюрьме особо строгого режима на юго-востоке Лондона

Изменить размер текста: A A

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого накануне арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне, находится в тюрьме особо строгого режима на юго-востоке британской столицы.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в суде, Ассанж заключен в тюрьму «Белмарш», которую называют «британским Гуантанамо». Учреждение предназначено для опасных преступников, в частности, террористов.

При этом, по информации других СМИ, Ассанж находится в тюрьме "Уандсворт", в которой он уже находился на протяжении девяти дней в 2010 году, а затем его выпустили под залог. В данном учреждении более мягкий режим.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 апреля британский суд признал Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог. По данным британской полиции, журналист был задержан по запросу США об экстрадиции.

ИСТОЧНИК KP.RU