Лондон судит Ассанжа, а Вашингтон вот-вот потребует экстрадицию

Пока сдавший Джулиана Ассанжа англичанам президент Эквадора Ленин Морено уверяет, что те обещали не экстрадировать его в США, за океаном уже все наготове. Как передал телеканал CNN со ссылкой на источник в Минюсте США, ведомство запросит выдать основателя WikiLeaks Штатам уже в ближайшее время.

Тем временем, скрывающийся в России экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден (наверное, он лишний раз порадовался, что выбрал для убежища не Латинскую Америку) напомнил о позиции ООН по делу Ассанжа 2018 года.

- Кадры того, как посол Эквадора приглашает тайную полицию Великобритании в посольство, чтобы вывести издателя - нравится вам это или нет - материалов, получивших премию, из здания посольства, попадут в учебники истории, - написал он в Твиттере. - Важная информация для журналистов, освещающих задержание Джулиана Ассанжа Эквадором: ООН официально постановила, что его задержание было бы бессудным и нарушением прав человека. Они неоднократно распространяли заявления с призывом его освобождения, в том числе и совсем недавно.

Напомним, в четверг утром британские правоохранители арестовали австралийца прямо в здании посольства Эквадора в Лондоне, где тот скрывался с 2012 года. В случае депортации в США, которые обвиняют его в публикации секретных документов о военных кампаниях в Ираке, Афганистане и не только, ему может грозить и пожизненное заключение, и смертная казнь. Правда, сейчас Минюст США заговорил уже о пятилетнем сроке.

Президент Эквадора Ленин Морено уверяет, что Ассанджа обещали не экстрадировать в СШАФото: REUTERS

А бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, с уходом которого у Ассанжа и начались проблемы, назвал своего преемника с красноречивым именем Ленин преступником: «То, что он сделал, это преступление, которое человечество никогда не забудет».

Тем временем в 16.00 по Москве в Вестминстерском суде Лондона начались слушания. Сам обвиняемый присутствует в зале суда. Его задержание лично приветствовала британский премьер Тереза Мэй, заявив, что судьбу Ассанжа решит суд.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Константин КОСАЧЕВ, глава Комитета Совета Федерации по международным делам:

«Ждем процесса над свободой слова»

- Задержание в Лондоне, безусловно, - долгожданный акт мести со стороны тех, чьи неблаговидные дела раскрывал разоблачительный интернет-ресурс. Понятно, что на Эквадор оказывалось мощнейшее давление все эти годы, а против самого Ассанжа было специально заведено «сексуально-политическое» дело в суде Швеции, в реальной подоплеке которого - то есть в преследовании со стороны США - мало кто сомневается. Ленин Морено заверяет, что получил от Великобритании гарантии того, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где его могут подвергнуть пыткам или смертной казни. Однако именно такая страна - а именно США - более всего и хочет получить Ассанжа в свое полное распоряжение, чтобы учинить над ним показательную расправу: мол, вот что будет с каждым, кто посмеет говорить правду о темных делах США. Безусловно, ситуация весьма прискорбная. Ибо можно быть абсолютно уверенным, что мировая правозащитная машина, как по команде включающаяся, когда дело касается тех, кого Запад «назначает» борцами за права и свободы, вроде Закаева, Сенцова или Магнитского, в данном случае стыдливо отвернется. Так что ждем процесса над свободой слова.