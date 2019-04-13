США ужесточили санкции против Венесуэлы

СЕГОДНЯ 00:01 2019-04-13T00:03:32+03:00

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Администрация Соединенных Штатов в очередной раз ужесточила санкции в отношении Венесуэлы. Министерства финансов США в пятницу распространило заявление, в котором сообщило о внесении в черный список четырех компаний и девяти нефтяных танкеров, сотрудничающих с Боливарианской Республикой.

Речь идет о судоходных компаниях, из которых три - из Либерии и одна - из Италии. Два танкера, попавшие под рестрикции, зарегистрированы в Италии, еще два - в Греции, один ходит под панамским флагом и четыре - под мальтийским.

По данным американского ведомства, названные компании "работают в нефтяном секторе венесуэльской экономики", а танкеры, которые принадлежат этим фирмам, занимаются транспортировкой нефти из Венесуэлы на Кубу, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, 5 апреля в санкционный список США были включены компании Ballito Bay Shipping Incorporated, зарегистрированная в Либерии, и ProPer In Management Incorporated, зарегистрированная в Греции. Они доставляли венесуэльскую нефть на Кубу. Также в черный список внесли 35 танкеров.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в пятницу, что Куба "является той силой, которая стоит за тем, что Венесуэла погрузилась в кризис".

ИСТОЧНИК KP.RU